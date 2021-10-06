Ирина Билык показала новое фото со своим младшим сыном

Ирина Билык похвасталась перед поклонниками своим очаровательным сыном – Табриз уже заметно подрос и с каждым днем становится все больше и больше похожим на своего знаменитого отца, сообщает Today.ua .

В личном аккаунте в Инстаграм-сториз известная украинская певица опубликовала новое фото. Звездная мамочка со своим младшим сыном Табризом активно провела день и сходила с ребенком в зоопарк. В кадре 5-летний мальчик запечатлен рядом с клеткой с домашней птицей.

"Мамочка, я открыл замок, хочу их выпустить", — отметила в подписи Ирина Билык.

Сын певицы одет довольно стильно. И это не удивительно, ведь он понимает толк в моде, так как часто снимается в фэшн-фотосессиях. Мальчик одет в серые джоггеры, салатовую худи, серую жилетку и вязаную шапку.