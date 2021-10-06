Бывшего главу ПриватБанка взяли под домашний арест в Израиле

Бывшего главу ПриватБанка Александра Дубилета взяли под домашний арест в Израиле, сообщает Сегодня.

Об этом написал екс-нардеп Сергей Лещенко ссылаясь на свои источники.

"У него, со слов источников, изъят израильский паспорт, а автомобиль, которым он пользовался, находится на площадке полиции."

Также, по словам Лещенко, Дубилету предписано находиться в доме, где он проживал последние месяцы после выезда из Украины.

А этот дом является собственностью Игоря Коломойского, оформленной на его сестру.