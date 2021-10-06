В Украине официально подтвердили случай полиомиелита у ребенка

В Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича, который был зафиксирован у 1,5-летнего ребенка из Ровненской области.﻿ Об этом, со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины, сообщает УНИАН.

Как сообщается, болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). При этом в Минздраве отметили, что родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, из-за религиозных убеждений.