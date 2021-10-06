В Украине официально подтвердили случай полиомиелита у ребенка
В Украине зафиксировали и подтвердили случай паралича, который был зафиксирован у 1,5-летнего ребенка из Ровненской области. Об этом, со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины, сообщает УНИАН.
Как сообщается, болезнь вызвана дериватом вакцинного штамма полиовирусов 2 типа (Sabin 2). При этом в Минздраве отметили, что родители сознательно отказались от прививок, предусмотренных медицинскими стандартами, из-за религиозных убеждений.
"Первые симптомы проявились 1 сентября, уже 3 сентября ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей. Система здравоохранения и эпидемиологического надзора сразу сработала по протоколу и международным стандартам: случай зарегистрировали как подозрение на полио — острый вялый паралич и обеспечили необходимое обследование и наблюдение для выяснения обстоятельств. В области уже работает команда эпидемиологов и вирусологов Национального центра общественного здоровья Минздрава Украины, областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Они осуществляют первоочередные работы по реагированию на эпидугрозу: поиск контактных лиц, сбор и анализы их биоматериалов, детальное изучение обстоятельств дела", – детализировали в министерстве.