Украина значительно увеличила импорт и экспорт газа

В сентябре 2021 года объем транспортировки газа из ЕС в Украину составил почти 665 млн кубометров – это самый высокий показатель в 2021 году. Экспорт вместе с реэкспортом природного газа из Украины в страны Европы вырос в 3,5 раза, и составил 264 млн кубометров.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу "Оператора ГТС Украины", сообщает РБК-Украина.

По данным пресс-службы, всего за 9 месяцев 2021 года Украина импортировала 2,381 млрд кубометров газа. Экспорт и реэкспорт составил 1,149 млрд кубометров.

По сравнению с августом 2021 года, импорт газа в сентябре вырос на 17% – на 98 млн кубометров. Лидером-экспортером газа в Украину осталась Венгрия, доля которой от общих объемов импорта превысила 90% (603 млн кубометров).

Экспорт и реэкспорт газа в сентябре значительно вырос из-за увеличения поставок газа в Венгрию. Кроме венгерского направления, газ экспортировали в Польшу – 9 млн кубометров.

"В сентябре активность участников рынка значительно выросла накануне отопительного сезона – вырос импорт газа в Украину, возрос обратный поток газа из украинских хранилищ европейским потребителям. Этот естественный процесс усложнился в октябре, когда остановился физический транзит газа в Венгрию – основного экспортера газа в Украину в 2021 году. Нестабильность поставок, которая возникла из-за решения России перенаправить потоки газа, может усилиться из-за риска запуска газопровода "Северный поток-2" , – отметил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Автор: Александр Белоус