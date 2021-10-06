Канцлера Австрии заподозрили в коррупции

В Австрии проводят обыски в офисе канцлера Себастьяна Курца, а также в штаб-квартире его Австрийской народной партии в Вене (ÖVP). Об этом, со ссылкой на местные СМИ, сообщает Европейская правда.

Правоохранители расследуют дело по обвинениям в злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. В основе обвинений лежат исследования, опубликованные в оплаченных Министерством финансов СМИ.

В среду утром несколько следователей вошли в офис партии в центре австрийской столицы с ордером на обыск объемом более 100 страниц.

Обыск также прошел в канцелярии главы правительства. Основное внимание уделяется канцлеру Курцу и его ближайшему окружению: советнику Стефану Штайнеру, специалисту по связям со СМИ Джеральду Флейшманну. Также в списке подозреваемых генеральный секретарь Министерства финансов Томас Шмид, экс-министр Софи Кармасин и братья Вольфганг и Хельмут Феллнер.

Кроме того, речь идет о "соглашениях о сотрудничестве в области рекламы и СМИ на общую сумму около 1,3 миллиона евро" . В результате, как утверждается, были использованы "возможности влиять на содержание и время публикаций" . Тогдашний генеральный секретарь Министерства финансов Томас Шмид и пресс-секретарь обещали "преимущества для Себастьяна Курца, группы его ближайших приближенных и ÖVP" .

Сама ÖVP опубликовала пресс-релиз об обыске, в котором обвинения называются "ложными" .

Курца также подозревают в ложных показаниях парламентскому комитету, сформированному для расследования политического скандала, который привел к краху его прежнего правительства.