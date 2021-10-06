Сокрытие информации о конечных бенефициарах: когда введут штрафы

Начисление штрафов за непредоставление информации о конечных бенефициарных владельцах начнется с декабря, а не с 11 октября, из-за низкой пропускной способности регистрационной системы и значительного спроса на такую ​​регистрацию. Об этом, ссылаясь на главу Минюста Дениса Малюську, сообщает Украинская правда.

﻿"Все напуганы большими штрафами за непредоставление информации о КБВ, которые начнут применяться после 11 октября. Так вот, в октябре 2021 года штрафов точно НЕ будет (и в ноябре тоже)", – написал он в своем Facebook.

По словам министра, это связано с низкой пропускной способность регистрационной системы и с тем, что количество юридических лиц, которые должны подать государственному регистратору сведения о КБВ, составляет более 1 миллиона.

По состоянию на 6 октября, сведения подали только 171 333 юрлица.

Малюська также напомнил, что обязательным признаком любого административного правонарушения является наличие вины (ст. 9 КоАП), поэтому, учитывая текущее состояние дел и презумпцию невиновности, невозможно будет составлять административные протоколы.