Audi вывела на тесты обновленный e-tron Sportback

Немецкая компания Audi готовит обновления для своего электрического кроссовера e-tron Sportback. Дебют новинки запланирован на середину будущего года, сообщает Обозреватель.

Прототипы купеобразного электрокросса с незначительной защитной маскировкой заметили внимательные фотошпионы на дорогах Германии.

Прототипы e-tron Sportback заметили на дорогах Германии. Источник: Carscoops

С учетом того, что модель дебютировала в ноябре 2019 года, особых изменений во внешности ожидать не стоит. Предполагается, что модернизация коснется бампера и рисунка светотехники. Также на фото видно, что после рестайлинга кроссовер получит новую облицовку радиатора с закругленными краями и иным орнаментом решетки. Традиционно с рестайлингом в палитре цветов появляются новые варианты, а также меняется ассортимент легкосплавных дисков.

Но появление обновленной версии кроссовера вызвано не столько желанием изменить дизайн экстерьера или интерьера, сколько необходимостью быстро реагировать на действия конкурентов и более динамичному развитию электрических технологий.

Появление обновленной версии кроссовера вызвано необходимостью быстро реагировать на действия конкурентов. Источник: Carscoops

В частности, автомобиль получит инфо-развлекательную систему с расширенными функциональными возможностями и дополнительными возможностями. Но, главное, что должно появиться у новинки – более эффективная батарея. Напомним, что у нынешней базовой версии батарея имеет емкость 71 кВт, которых хватает на 347 км пробега по циклу WLTP. На версии 55 quattro применяется АКБ с дополнительными ячейками, за счет которых его емкость достигает 95 кВтч, а заявленный пробег на одной зарядке – 446 км. Ожидается, что новая батарея позволит увеличить пробег до 600 км. Кроме того, для любителей скорости будет предложена топ-версия S, суммарная отдача двух электромоторов которой будет 502 л.с. (+94 л.с.).

Ожидается, что новая батарея позволит увеличить пробег до 600 км. Источник: Carscoops

Презентация обновленных Audi e-tron и e-tron Sportback ожидается в середине будущего года, а к дилерам они начнут поступать уже в 2023 году.