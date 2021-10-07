Гороскоп на 7 октября: что ждет все знаки Зодиака
Астрологи составили гороскоп на 7 октября 2021 года для всех знаков Зодиака, сообщает УНИАН.
Овен
Звезды рекомендуют вам больше времени проводить на свежем воздухе. Это позволит вам немного отдохнуть и набраться сил.
Телец
День не располагает к тому, чтобы заводить новые романтические отношения.
Близнецы
Постарайтесь поговорить по душам со своей второй половинкой, чтобы избежать масштабного конфликта.
Рак
Уделите больше времени работе и решите накопившиеся дела.
Лев
Если вы будете сидеть дома, то ваш принц на белом коне вас не найдет.
Дева
Если вы не хотите разрушить отношения с людьми, перестаньте всех критиковать.
Весы
Обратите внимание на свои финансы, чтобы в ближайшее время они не пели вам романсы.
Скорпион
Сбавьте немного обороты, чтобы не наломать дров.
Стрелец
День будет неблагоприятным для выяснения отношений.
Козерог
Козерогам стоит быть мягче в отношении других людей, чтобы не терять с ними связь.
Водолей
Проведите время с родными и близкими, устройте домашнюю вечеринку.
Рыбы
Вы сможете проявить свое "я".