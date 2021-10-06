В Киеве обыскивают офисы управления образования Голосеевской РГА

Правоохранители провели обыски в служебных помещениях управления образования Голосеевской районной государственной администрации в Киеве. Чиновников подозревают в растрате бюджетных денег, сообщает Вести.

В Киевской городской прокуратуры установили, что сотрудники управления образования Голосеевской РГА в текущем году перечисляли деньги из бюджета частным структурам как компенсацию за дошкольное образование. По факту эти услуги не предоставлялись. Эксперты оценивают убытки в более чем 2 млн грн.

В ходе обысков сотрудники прокуратуры изъяли финансовую документацию, которую изучат специалисты - в документах могут найти подтверждение хищения средств. Следствие продолжается.