Модные цвета волос на осень 2021: какие оттенки в тренде

Мода на цвет волос меняется каждый сезон. В один месяц в тренде может быть натуральная красота, а в другие – кислотные цвета. Статья поможет вам определиться с цветом, если планируете смену имиджа и хотите быть самой модной в городе, сообщает УНИАН.

Модные цвета волос для блондинок: клубничный блонд

Блонд с нежным розовым оттенком подойдет практически каждой женщине. Он визуально омолаживает обладательницу. Для удачного окрашивания на медовый или светло-русый блонд можно нанести розовый тон. Розовый цвет не должен доминировать в такой прическе, а лишь подчеркивать естественную красоту.

Модные цвета волос для блондинок: пшеничный блонд

Одним из самых трендовых оттенков для блондинок считается пшеничный блонд. В этом сезоне ценится натуральная красота, а этот оттенок волос выглядит очень естественно. Девушкам с бледной кожей и голубыми глазами подойдет близкий к белому оттенок, а темноглазым и смуглокожим будут к лицу локоны цвета темной пшеницы.

Обратите внимание, что такой оттенок требует регулярного ухода, поскольку отросшие кончики сейчас не приветствуются.

Модные цвета волос для рыжих: шоколадный рыжий

Такой цвет волос находится на грани между рыжим и каштановым. Это очень глубокий, выразительный и смелый цвет. Прекрасно смотрится на волосах любой длины, но лучше всего выглядит на кудрявых, когда локоны красиво переливаются медью. Неудивительно, что этот благородный цвет выбирают многие знаменитости.

Модные цвета волос для рыжих: имбирно-рыжий

Имбирный рыжий цвет волос / фото pexels.com

Любительницы светло-рыжих волос могут присмотреться к имбирному оттенку. Он выглядит роскошно и подходит для любого возраста. Однако достичь правильного имбирного цвета сложно, поэтому не экономьте на парикмахере. В таком цвете не должно быть желтизны или матовости.

Модные цвета волос для шатенок: кофе гляссе

Этот цвет неприхотлив в уходе и не требователен к длине волос и возрасту. Прекрасно смотрится как на локонах, так и на прямых волосах. Волосы кофейного цвета хорошо выглядят с мелированием светлыми прядями.

Модные цвета волос для брюнеток: холодный каштан

Темный каштановый цвет, граничащий с черным – лучший выбор для брюнеток в этом сезоне. Благородный и лаконичный тон подойдет как для офисного стиля, так и на каждый день. Лучше всего сочетается с серыми или голубыми глазами.