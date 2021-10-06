Готовил теракты на Закарпатье: СБУ разоблачила агента спецслужб РФ
СБУ разоблачила агента российских спецслужб, который готовил ряд терактов на территории Закарпатской области. Он планировал устроить поджог генконсульство одной из соседних стран, а также убийство общественного деятеля. Об этом, со ссылкой на пресс-центр СБУ, сообщает РБК-Украина.
"Участники подрывной деятельности пытались совершить теракты для дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе и дискредитации Украины на международной арене", – говорится в сообщении.
В ходе оперативных мероприятий был установлен организатор планировавшихся терактов. Им оказался уроженец Луганской области. Его завербовал представитель российских спецслужб для проведения разведывательно-подрывной деятельности в Украине.
По заданию своих "кураторов" агент планировал поджоги зарубежных дипломатических учреждений, автомобилей с иностранной регистрацией, а также повреждения исторических памятников в Закарпатской области.
Кроме того, он подыскивал исполнителя для убийства местного общественного деятеля. За это агент обещал заплатить 30 тысяч долларов.
Среди других задач агента был также сбор и передача российским спецслужбам секретных сведений о военных объектах на территории Закарпатья.
Следствие по делу агента российских спецслужб завершено. В суд направлен обвинительный акт по следующим статьям УК Украины:
- ч. 1 ст. 111 (государственная измена),
- ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258,
- ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258 (террористический акт).
По оперативным данным, агент скрывается на территории России. СБУ продолжает мероприятия по его розыску и задержанию.
Фото: СБУ разоблачила агента спецслужб России на Закарпатье (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов