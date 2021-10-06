Скандал в "Укрэксимбанке": фигурантам не удалось вручить подозрения

Следствие по делу о нападении на журналистов в "Укрэксимбанке" не смогло вручить подозрения двум фигурантам. Их не оказалось на рабочем месте, сейчас устанавливается их местонахождение, сообщает РБК-Украина.

"Предварительно было установлено, что одно лицо пребывает в помещении банка, но в последствии поступила информация о том, что якобы по состоянию здоровья это лицо покинуло помещение через другой выход" , - отметила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец, не уточнив, идет ли речь об главе правления банка Евгение Мецгере.

По ее словам, администрация банка не сообщила причины отсутствия их на рабочих местах.

"Поэтому сейчас устанавливается их местонахождение для вручения подозрений. Повестки и сообщения о подозрении оставили в администрации банка. Планируем, что в ближайшее время этот процесс будет завершен" , - добавила она.

Автор: Александр Мороз