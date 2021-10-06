Украине передали вакцины от гриппа от трех производителей

Украине передали вакцины от гриппа от трех производителей

Украина уже получила вакцины против гриппа от трех производителей, сообщает Деловая столица.

Центр общественного здоровья отмечает, что в нынешнем эпидемическом сезоне ожидается поступление 1,25 млн доз. Поступили вакцины "Ваксигрипп Тетра", "Инфлувак Тетра" и "Джиси Флю Квадривалент".

Что касается вакцины "Джиси Флю Квадривалент", то 61 000 доз уже можно приобрести в аптечной сети. По "Ваксигрипп Тетра" 85 000 доз уже в наличии, остальные поступят в течение октября. Еще 200 000 доз вакцины "Инфлувак Тетра" находятся на лабораторном контроле.

Кроме того, в пределах гуманитарной помощи Украины получит 30 000 доз вакцин для медицинских работников.

В ЦОЗ подчеркнули, что сезон гриппа и ОРВИ в Украине уже начался, и лучшим методом защиты остается вакцинация. Однако прививка от гриппа не входит в национальный календарь, и поэтому является платной.

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