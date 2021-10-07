Продукты которые нужно есть, чтобы дольше быть сытым

Все сторонники здорового питания стремятся есть меньше и быть сытыми дольше. Расскажем и вам, какие продукты из вашего рациона помогут быстро обуздать аппетит, не навредив фигуре, сообщает 24 Канал.

Получить одинаковое чувство сытости можно и от куриного филе, и, например, от пирога. Но если в одном случае вам нужно съесть 200 граммов продукта, то в другом – целых полкило. 1:0 -– в пользу курятины. И таких примеров немало.

Поэтому, сытное блюдо – не обязательно калорийно. Все из-за его состава, количества волокон, клетчатки и других макроэлементов. Диетолог Ева Шишова привела перечень, наглядно сравнивши, которые наши ежедневные блюда является сытнее, а каких нужно съесть больше, чтобы не быть голодным.

Что есть, чтобы чувствовать себя сытым в течение дня

Куриное филе "держит" нас дольше, чем белая рыба или морепродукты.

"держит" нас дольше, чем белая рыба или морепродукты. Зеленые яблоки питательные, чем арбуз и персики.

питательные, чем арбуз и персики. От картофеля вы захотите есть быстрее, чем от гречки.

Красный и коричневый рис насыщают дольше, чем белый рис.

насыщают дольше, чем белый рис. Цельнозерновые макароны питательные, чем макароны из твердых сортов пшеницы.

питательные, чем макароны из твердых сортов пшеницы. Зерновой хлеб сытнее, чем ржаной.

сытнее, чем ржаной. Сырые овощи не дают проголодаться нам дольше, чем тушеные.