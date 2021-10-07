Продукты которые нужно есть, чтобы дольше быть сытым
Все сторонники здорового питания стремятся есть меньше и быть сытыми дольше. Расскажем и вам, какие продукты из вашего рациона помогут быстро обуздать аппетит, не навредив фигуре, сообщает 24 Канал.
Получить одинаковое чувство сытости можно и от куриного филе, и, например, от пирога. Но если в одном случае вам нужно съесть 200 граммов продукта, то в другом – целых полкило. 1:0 -– в пользу курятины. И таких примеров немало.
Поэтому, сытное блюдо – не обязательно калорийно. Все из-за его состава, количества волокон, клетчатки и других макроэлементов. Диетолог Ева Шишова привела перечень, наглядно сравнивши, которые наши ежедневные блюда является сытнее, а каких нужно съесть больше, чтобы не быть голодным.
Что есть, чтобы чувствовать себя сытым в течение дня
- Куриное филе "держит" нас дольше, чем белая рыба или морепродукты.
- Зеленые яблоки питательные, чем арбуз и персики.
- От картофеля вы захотите есть быстрее, чем от гречки.
- Красный и коричневый рис насыщают дольше, чем белый рис.
- Цельнозерновые макароны питательные, чем макароны из твердых сортов пшеницы.
- Зерновой хлеб сытнее, чем ржаной.
- Сырые овощи не дают проголодаться нам дольше, чем тушеные.