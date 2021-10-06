НАТО высылает восемь российских дипломатов

НАТО вышлет восемь российских дипломатов за "враждебную деятельность", сообщает Деловая столица.

Таким образом, дипломатическая миссия РФ при Альянсе будет сокращена до десяти человек.

"НАТО решил сократить российскую миссию в альянсе вполовину в ответ на "враждебную деятельность" России, включающую убийства и шпионаж" — написала на своей странице в Twitter ведущая телеканала Дебора Хайнс.

BREAKING: Sky News has learnt that NATO leaders have agreed to remove eight Russian diplomats from Brussels and abolish the posts of two othersOur security and defence editor @haynesdeborah has the latestRead today's top stories here: https://t.co/iOm40v5pVTpic.twitter.com/hyTBL3cnFy — Sky News (@SkyNews) October 6, 2021

Официальный представитель НАТО подтвердил слова Хайнс, что у восьми членов российский миссии была отозвана аккредитация. По его словам, они были офицерами российской разведки.

"Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России, и в то же время остаемся открытыми для конструктивного диалога" , — сказал он.

Российская миссия в альянсе будет сокращена с 20 человек до 10. Восемь высланных дипломатов покинут Брюссель, где расположена штаб-квартира НАТО, в конце месяца. Посты еще двоих членов миссии будут сокращены.