В Украине продолжается похолодание: прогноз погоды на 7 октября

В большинстве регионов Украины продолжается умеренное похолодание. Ночью в некоторых областях температура упадет до 0°С. При этом погода﻿ пока остается солнечной. Дождей не прогнозируют.

Итак, в четверг, 7 октября, на основной территории Украины ожидается температура около 11-15°С днем и от 0°С на севере и в центре страны до 8°С на юге ночью. Закарпатье при этом по-прежнему бьет рекорды температуры – там обещают 17-19°С днем и 7-9°С ночью.

Дождей 7 октября все еще не ожидается нигде по стране – во всех регионах будет сухо и ясно с небольшой облачностью. Средняя скорость ветра на основной территории Украины – 14-22 км/час. Местами в центральных, а также в Луганской областях возможны шквалы до 25 км/час. В Крыму – до 25-29 км/час. На юге ветер будет в районе 18-25 км/час, местами до 29 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 7 октября в южных, а также в Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Винницкой, Днепропетровской и Донецкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 7 октября ожидается температура от 1 до 12°С в течение дня, ветер 11-18 км/час и ясная погода без осадков.