Сиделкам доплатит государство: кто получит до 10 тыс. грн

В Украине ввели новый механизм выплат для тех, кто профессионально ухаживает за тяжелобольными, пожилыми людьми или людьми с инвалидностью. Теперь при наличии достаточной квалификации такие соцработники смогут получать от государства до 10 тыс. гривен в месяц за присмотр за одним человеком, сообщает Обозреватель.

Ранее и родственники, и профессиональные сиделки в таких случаях получали одинаковые компенсации. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная. Соответствующее постановление утвердил Кабинет министров на заседании 6 октября.

Компенсации будут выплачивать из местных бюджетов. Как говорится в пояснительной записке к постановлению, речь идет более чем о 20 тысячах профессиональных сиделок, которые могут предоставлять услуги 30 тысячам нуждающихся в помощи.

Оплата ухода на дому, как ожидает Лазебная, в перспективе приведет к постепенному исчезновению государственных интернатов, домов престарелых и т.д.

"Развитие услуги по уходу позволит таким людям оставаться дома, а не жить в специализированных учреждениях" , – отметила Лазебная.

Кто и как может получить деньги?

Чтобы претендовать на компенсацию, нужно заключить трехсторонний договор об уходе. Сторонами в таком соглашении будут: человек, который предоставляет услугу, получатель услуги, а также представители местной власти.

Право на компенсацию имеют украинцы, которые предоставляют услуги по уходу на профессиональной основе. При этом они должны:

нигде не работать;

не заниматься предпринимательской или независимой профессиональной деятельностью;

пройти подготовку или переподготовку для оказания социальной услуги по уходу.

Заявление и пакет документов для получения компенсации можно подать:

в ЦНАП;

в сельский, поселковый, городской совет;

через портал Дія.

Детей тоже обяжут присматривать за стариками

Сделать дома престарелых не нужными призвана еще одна инициатива правительства. В конце сентября-2021 Кабмине уже утвердили законопроект, который обязывает детей ухаживать за своими пожилыми родителями. В случае отказа от ухода можно лишиться наследства. Документ теперь рассмотрит Верховная Рада.

Проект закона предусматривает, что если у ребенка нет возможности ухаживать за пожилыми родителями, он должен полностью компенсировать их пребывание в государственных учреждениях (интернатах, пансионах и т.д.). Если затраты на содержание стариков не будут покрыты, наследства тоже лишат.