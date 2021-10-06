Сиделкам доплатит государство: кто получит до 10 тыс. грн
В Украине ввели новый механизм выплат для тех, кто профессионально ухаживает за тяжелобольными, пожилыми людьми или людьми с инвалидностью. Теперь при наличии достаточной квалификации такие соцработники смогут получать от государства до 10 тыс. гривен в месяц за присмотр за одним человеком, сообщает Обозреватель.
Ранее и родственники, и профессиональные сиделки в таких случаях получали одинаковые компенсации. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная. Соответствующее постановление утвердил Кабинет министров на заседании 6 октября.
Компенсации будут выплачивать из местных бюджетов. Как говорится в пояснительной записке к постановлению, речь идет более чем о 20 тысячах профессиональных сиделок, которые могут предоставлять услуги 30 тысячам нуждающихся в помощи.
Оплата ухода на дому, как ожидает Лазебная, в перспективе приведет к постепенному исчезновению государственных интернатов, домов престарелых и т.д.
"Развитие услуги по уходу позволит таким людям оставаться дома, а не жить в специализированных учреждениях", – отметила Лазебная.
Кто и как может получить деньги?
Чтобы претендовать на компенсацию, нужно заключить трехсторонний договор об уходе. Сторонами в таком соглашении будут: человек, который предоставляет услугу, получатель услуги, а также представители местной власти.
Право на компенсацию имеют украинцы, которые предоставляют услуги по уходу на профессиональной основе. При этом они должны:
- нигде не работать;
- не заниматься предпринимательской или независимой профессиональной деятельностью;
- пройти подготовку или переподготовку для оказания социальной услуги по уходу.
Заявление и пакет документов для получения компенсации можно подать:
- в ЦНАП;
- в сельский, поселковый, городской совет;
- через портал Дія.
Детей тоже обяжут присматривать за стариками
Сделать дома престарелых не нужными призвана еще одна инициатива правительства. В конце сентября-2021 Кабмине уже утвердили законопроект, который обязывает детей ухаживать за своими пожилыми родителями. В случае отказа от ухода можно лишиться наследства. Документ теперь рассмотрит Верховная Рада.
Проект закона предусматривает, что если у ребенка нет возможности ухаживать за пожилыми родителями, он должен полностью компенсировать их пребывание в государственных учреждениях (интернатах, пансионах и т.д.). Если затраты на содержание стариков не будут покрыты, наследства тоже лишат.