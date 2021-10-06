В Twitch произошла масштабная утечка данных

В сеть попали исходный код и данные о выплатах авторам контента стриминговой платформы Twitch. Злоумышленник назвал свою публикацию "первой частью".﻿, сообщает РБК-Украина.

Отмечается, что вес данных составляет 125 Гб. Неизвестный обнародовал исходный код сайта, в том числе его ранних версий, приложений для смартфонов, персональных компьютеров и консолей. В частности, утечке подверглись и выплаты авторам контента, публиковавшегося с 2019 года.

Злоумышленник, со своей стороны, отметил, что решился на такой шаг из-за токсичности сообщества платформы. Также он планирует таким образом увеличить конкуренцию среди стриминговых сервисов. Инициатор утечки назвал свою публикацию "первой частью" , в связи с чем, возможно, через некоторое время могут быть обнародованы новые данные.

Автор: Сергей Пышкин