Опасные кухонные ошибки, которые делает каждый

Если верить статистике, то ежегодно от пищевых отравлений умирает более четырехсот тысяч человек по всему миру. Банально не помыли руки или неправильно разморозили замороженные продукты. Эти и многие другие ошибки ежедневно допускают даже самые опытные хозяйки, тем самым рискуют не только своим, но и здоровьем своих родных, сообщает Обозреватель.

Самые распространенные кухонные ошибки по версии Академии питания и диетологии, о которых организация сообщила на своем официальном сайте.

Ошибка 1. Вы допускаете ее тогда, когда пробуете пищу на вкус, тем самым пытаясь проверить не испортилась ли она. Это считается очень грубой ошибкой, так как вы никаким образом не сможете увидеть или почувствовать запах всех тех бактерий, которые вызывают пищевое отравление. И даже попробовав маленький кусочек пораженной пищи, можете с легкостью подхватить какое-то заболевание. Поэтому, не думая, выбрасывайте всю еду до того, как в ней начнут размножаться "вредители".

Пищевая плесень на еде

Ошибка 2. Вы допускаете ее тогда, когда пробуете на вкус тесто или другие продукты, которые включают в себя сырые яйца или муку. Дело в том, не приготовленные яйца могут быть пораженные сальмонеллой, а мука содержать в себе кишечную палочку. Поэтому, следует тщательно готовить и избегать продуктов с сырыми яйцами.

Ошибка 3. Вы допускаете ее тогда, когда размораживаете пищу прямо на столе при комнатной температуре. Дело в том, что температура между +5 и +60 градусов является идеальной средой для размножения вредных патогенов пищевого происхождения. Вместо этого, лучше всего для размораживания продуктов подойдет холодильник.

Размороженное мясо. Источник: Pixabay

Ошибка 4. Вы допускаете ее тогда, когда вовремя не меняете губки для мытья посуды. Как показывает опыт, они являются самыми грязными инструментами на кухне. Ведь, могут содержать себе вредные патогены и угрожать здоровью. Поэтому, рекомендуется дезинфицировать их через день, или менять хотя бы 1-2 раза в неделю.

Ошибка 5. Вы допускаете ее тогда, когда пренебрегаете мытьем рук. Все знают об этом правиле, но почему-то всегда забывают, мол ничего страшного не произойдет. Но это не точно. Ведь бактерии могут выжить в любой среде, в том числе и на ваших руках. Поэтому, запоминайте: не менее 20 секунд с мылом под проточной водой.