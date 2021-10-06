"Кризис только начинается": чем Разумков не устраивает окружение Зеленского

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не устраивает отдельных представителей окружения президента, поскольку пытается донести до главы государства свое профессиональное мнение, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила народный депутат от "Слуги народа" Людмила Буймистер в эфире телеканала "Украина 24".

"В ближайшее время проблема с олигархами, к сожалению, не решится. Потому что пока мы будем принимать нелепые законопроекты, которые имеют хорошие пиаровские названия, но по своей сути не соответствуют названиям, то реальной борьбы именно за экономические свободы украинцев мы не увидим. Что мы можем увидеть — давление на крупный капитал, давление на медиа и повторение ситуации, которая в свое время была в России, когда установление тоталитарного режима Путина и Лубянки, то есть ФСБ, начиналось с того, что олигархи фактически разделились на приближенных к Кремлю и тех, которые были с чем-то не согласны. Никакого оптимизма у меня нет, политический кризис в нашем государстве только начинает разворачиваться" , — сказала нардеп.

По ее словам, происходит систематическое нарушение закона, причем тем органом, который призван вообще эти законы принимать и защищать.

"Более того, я слышу опасные комментарии от своих коллег, что "мы за этот регламент не голосовали, поэтому и не будем его выполнять". По моему убеждению, закон об олигархах, точнее несогласие Разумкова с процедурой по этому закону — это исключительно повод, чтобы его снять и поставить кого-то, кто будет менее опасным в том смысле, что не будет иметь своего профессионального мнения. Ведь Разумков неудобен именно тем, что он свое профессиональное мнение может донести до президента Зеленского. А это совершенно не устраивает некоторых людей из окружения Зеленского" , — отметила Буймистер.

Во время рассмотрения отзыва с должности Дмитрия Разумкова председательствовать будет нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.