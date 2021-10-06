Канада ввела обязательную вакцинацию от COVID для госслужащих

Власти Канады объявили об обязательной вакцинации от коронавируса госслужащих и путешествующих по стране воздушным или железнодорожным транспортом. В ближайшие недели планируется представить паспорт прививок для международных поездок, сообщает РБК-Украина.

Все, кто путешествует по стране железнодорожным или воздушным транспортом в возрасте от 12 лет и старше должны будут пройти полную вакцинацию до конца ноября.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отметил, что любой госслужащий, не прошедший полную вакцинацию от коронавируса, будет иметь "серьезные последствия". Он также сказал, что в ближайшие недели администрация представит паспорт прививок для международных поездок и введет закон, "квалифицирующий как уголовное преступление угрозы или преследование медицинских работников".

"Эти ответственные, практические и жесткие действия защитят канадцев, предотвратят перегрузку наших систем здравоохранения, позволят нашим детям продолжать ходить в школу и ускорят наше экономическое восстановление" , - заявила в свою очередь заместитель премьер-министра Христия Фриланд.

Автор: Дмитрий Кузнецов