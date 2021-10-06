Депутат от партии Порошенко возмутился раздачей земли участникам АТО

На сессии Подольского городского совета (Одесская область) возник скандал, спровоцированный заявлением одного из депутатов о раздаче земельных участков участникам АТО, сообщает УНИАН.

В частности, Владимир Колесник, представляющий партию экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", прямо во время заседания возмутился тем, что землю продолжат давать бойцам, а не ему.

"Ну чем тот АТОшник лучше меня? Он что, больше сделал для Украины или для города? Говорят, 24 человека выдали [землю]. Достаточно! Потом следующий список, опять" , - эмоционально заявил Колесник.

Такое заявление депутата возмутило присутствующих в зале.

По данным СМИ, речь идет о двух гектарах земли.

Одесский депутат возмутился раздачей земли участникам АТО