Что удалось вскрыть "Схемам" и от чего пришел в ярость Мецгер

После скандала с предправлением государственного Укрэксимбанка Евгением Мецгером сопоставили все факты и выяснили, что он напал на журналистов программы расследований "Схемы" после того, как у него спросили о сомнительном кредите родственнику депутата от ОПЗЖ Сергею Брюховецкому 60 млн долларов, сообщает Обозреватель.

Бизнесмена, по данным журналистов, подозревали в финансировании терроризма. Деньги он потратил на покупку ТРЦ SKYMall. Журналистам же удалось выкрыть схему одиозных предпринимателей.

Кредит для скандального предпринимателя: в чем может быть замешен Мецгер

После целой череды скандалов ТРЦ SKYMall выкупила компания "Славиан", которая принадлежит выходцу из Горловки Сергею Брюховецкому. Вскоре, как удалось выяснить из собственных источников, журналисты "Схем" начали расследовать указанную сделку и разбираться, как она прошла и почему привела к международному скандалу.

Возможно, дополнительный интерес к указанному делу вызвало заявление президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что она она не советует своим гражданам инвестировать деньги в Украину. Она добавила, что случаи, когда эстонцы теряли свои инвестиции, уже есть. Конкретные примеры она не привела. Но покупка SKYMall в обход владельца из Эстонии – чуть ли не самый показательный и громкий случай.

Строительством ТРЦ еще до 2009-го занималась компания Arricano эстонского бизнесмена Хиллара Тедера. Он не мог достроить сам проект, поэтому привлек партнера Андрея Адамовского. С ним начались конфликты, тогда Тедер пригласил в бизнес предпринимателя Томаша Фиалу – его инвестиция должна была помочь выкупить долю Адамовского. Но в результате Адамовский свою долю не продал, а право собственности на ТРЦ перешло в банк "Пивденный" из-за кредита на $32 млн, которого Тедер не признал.

Банк SKYMall в июне 2021-го продал и центр достался Брюховецкому. Вероятно, покупка состоялась в пользу известного одесского бизнесмена. Несмотря на выигранные в Лондонском арбитражном суде дела, требования от Украины возместить $750 млн убытков, эстонский инвестор свои деньги в Украине потерял.

И, вероятно, помог ему в этом государственный Укрэксимбанк. Во всяком случае, журналисты программы "Схемы" выяснили, что именно это финучреждение выдало $60 млн в качестве кредита на покупку ТРЦ. И это в условиях, когда Брюховецкову (по данным "Схем") подозревали в финансировании терроризма.

Именно такая формулировка вопроса, как написала на своей странице в Facebook член набсовета "Укрэксима" Виктория Страхова, и вызвала такую реакцию.

"Когда задаются вопросы – с коннотацией в обвинении финансирования терроризма, то это таки провокация. Поверьте, когда занимаешься войной, а тебя (банк - часть меня) так обвиняют – это больно, больно от несправедливости" , – написала финансист.

Правда, судя из опубликованных записей, журналисты вполне корректно задавали вопросы. И проверять возможное участие своих клиентов в финансировании терроризма и отмывании денег это не право, а обязанность банка. То есть вопрос: почему выдали кредит тому, кого (якобы) подозревали в финансировании терроризма – правильная формулировка.

И еще немного о Брюховецком: родственники, бизнес и Донбасс

Сергей Брюховецкий был хорошо известен в Горловке и во всей Донецкой области. Как писали местные СМИ, его дочь ездила на самой дорогой в городе машине Porsche Panamera, он был дружен с местной властью. Более того, его обвиняли со связями с донецким криминалитетом, и, разумеется, и после военной агрессии со стороны России и появления псевдо-"республик" эти связи сохранились. Это стало основанием для подозрения в финансировании терроризма. Но дело до конца не довели, Брюховецкий остается на свободе и пока суд его вину не доказал, официально он невиновен.

Бизнес предпринимателя – недвижимость. Этим он занимался и в Донецкой области, и после переезда продолжил в Киеве. Его дочь Марина – жена депутата от ОПЗЖ Федора Христенко. Они решили сыграть свою свадьбу в 2020-м в Москве. И, по данным журналистов, потратили на праздник около миллиона долларов.

Попытка "Схем" на примере конкретного бизнесмена показать, почему президенты стран ЕС открыто призывают не вкладывать свои деньги в Украине, закончилась рукоприкладством. Глава госбанка устроил нападение на журналистов, потому что не захотел отвечать на вопросы о подозрительном кредите для предпринимателя, которого, по их данным, связывали с финансированием терроризма.

Защищать Мецгера не стали ни в Офисе президента, ни в Министерстве финансов. Вероятно, следующий шаг – расследование условий кредита и разбирательство, не злоупотребил ли банкир служебным полномочиями.