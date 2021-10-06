Режем ботинки DR. MARTENS — Что внутри?

Сооснователь российского бренда обуви ручного изготовления Biker Boots Russia (BBR) Игнат Юдин опытным путем узнал и показал наглядно в видео, что находится внутри ботинок популярной марки Dr. Martens, и стоят ли они своих денег.

В видео, вышедшем на канале бренда BBR на YouTube, его сооснователь Игнат Юдин поэтапно разделывает ботинки известной марки Dr. Martens, стоящие, ни много ни мало, около 5 тысяч гривен.

Эксперт наглядно показал, из чего состоит каждая деталь ботинка, так вожделенного тысячами людей по всему миру, как она крепится и насколько это надежно.

Как выяснилось в ходе эксперимента, который многим может показаться жестоким по отношению к довольно дорогой обуви, верх изделия действительно состоит из натуральной кожи, но есть один нюанс, который сводит на нет все те преимущества, которые обычно мы ожидаем получить, приобретая кожаную обувь.

Что касается подошвы ботинка, то специалист остался крайне недовольным ни ее весом, ни материалом изготовления, ни его свойствами, ни креплением к верхней части изделия.

Из видео вы также сможете узнать некоторые нюансы изготовления качественной обуви в принципе, то, какой она должна быть в идеале, а значит – сумеете применить полученные знания на практике, когда пойдете в магазин за очередной парой ботинок или туфель.

Кроме того, на самом канале бренда можно найти много других обличающих видео, в которых наглядно показывается и рассказывается, как и из чего состоит обувь других, не менее популярных, марок. Таких, как, например, Timberland.