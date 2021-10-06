Разумков назвал свою отставку "дешевым подарком" ко Дню рождения

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что депутатов, которые не хотят голосовать за его отставку с должности, вызывают на Банковую, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко относительно того, что процесс отзыва Разумкова с должности спикера проходит накануне его дня рождения (8 октября), и является ли это элементом "мелочной мести", он сказал:

"Действительно, это будет происходить накануне моего дня рождения. Я хорошо отношусь к подаркам, особенно, к дешевым... Я абсолютно нормально к этому отношусь, могли и 8-го проголосовать - тоже было бы неплохо".

В то же время, он добавил, что депутатов, которые не хотят голосовать за отзыв его с должности спикера, вызывают на Банковую.