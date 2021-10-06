Разумков назвал свою отставку "дешевым подарком" ко Дню рождения
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что депутатов, которые не хотят голосовать за его отставку с должности, вызывают на Банковую, сообщает УНИАН.
Отвечая на вопрос сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко относительно того, что процесс отзыва Разумкова с должности спикера проходит накануне его дня рождения (8 октября), и является ли это элементом "мелочной мести", он сказал:
"Действительно, это будет происходить накануне моего дня рождения. Я хорошо отношусь к подаркам, особенно, к дешевым... Я абсолютно нормально к этому отношусь, могли и 8-го проголосовать - тоже было бы неплохо".
В то же время, он добавил, что депутатов, которые не хотят голосовать за отзыв его с должности спикера, вызывают на Банковую.
"Я плохо отношусь к другому, я плохо отношусь к тому, что депутатов, которые не хотят голосовать за мою отставку, сегодня вызывают в те или иные здания, например, на Банковую, и начинают им рассказывать, как надо, и что надо делать в парламенте... Хотите со мной поспорить - давайте спорить. Зачем вы людей трогаете", - рассказал председатель ВР.