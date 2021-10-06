Разумков назвал свою отставку "дешевым подарком" ко Дню рождения

Разумков назвал свою отставку "дешевым подарком" ко Дню рождения

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет, что депутатов, которые не хотят голосовать за его отставку с должности, вызывают на Банковую, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирины Геращенко относительно того, что процесс отзыва Разумкова с должности спикера проходит накануне его дня рождения (8 октября), и является ли это элементом "мелочной мести", он сказал:

"Действительно, это будет происходить накануне моего дня рождения. Я хорошо отношусь к подаркам, особенно, к дешевым... Я абсолютно нормально к этому отношусь, могли и 8-го проголосовать - тоже было бы неплохо".

В то же время, он добавил, что депутатов, которые не хотят голосовать за отзыв его с должности спикера, вызывают на Банковую.

"Я плохо отношусь к другому, я плохо отношусь к тому, что депутатов, которые не хотят голосовать за мою отставку, сегодня вызывают в те или иные здания, например, на Банковую, и начинают им рассказывать, как надо, и что надо делать в парламенте... Хотите со мной поспорить - давайте спорить. Зачем вы людей трогаете", - рассказал председатель ВР.

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