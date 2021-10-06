В Беларуси за обсуждение гибели сотрудника КГБ арестовали 136 человек

В Беларуси схватили и арестовали 136 человек за комментарии в соцсетях о гибели минчанина Андрея Зельцера и убитого в перестрелке сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка. Их обвиняют в "разжигании вражды" и "оскорблении представителя власти", сообщает Обозреватель.

Следственный комитет Беларуси заявил, что правоохранительные органы продолжают выявлять "подобного рода преступления" и причастных лиц.

Как сообщили в СК Беларуси, все задержанные являются авторами комментариев и видео, которые "отличались своим цинизмом". Все они проходят подозреваемыми по статьям об оскорблении представителя власти (ст. 369 ККБ) и разжигании социальной розни (ст. 130 ККБ).

Белорусов схватили за то, что они обсуждали в интернете недавнее убийство в Минске 31-летнего работника IT-компании Андрея Зельцера. Мужчина был застрелен в собственной квартире силовиками, а при перестрелке погиб один из сотрудников белорусского КГБ Дмитрий Федосюк.

В среду, 6 октября, под Минском прошли похороны Андрея Зельцера. Церемония прощания состоялась на Лесном кладбище. Тело Зельцера привезли из морга просто на кладбище, поскольку все ритуальные залы отказались предоставить родителям Андрея помещение для прощания. Об этом рассказала экс - доцент кафедры английского языка МГЛУ Наталья Дулина на свой странице в Facebook.

Проститься с минчаниом пришли несколько десятков человек. Как сообщает белорусское издание Zerkalo, на подъезде к кладбищу дежурили специальные автобусы, в которых могли находиться сотрудники спецслужб.

Похороны Андрея Зельцера. Источник: zerkalo.io