Журналиста Бутусова допросили на ВСК по вагнеровцам

Журналиста Юрия Бутусова допросили в ходе заседания парламентской ВСК по вагнеровцам.﻿ Об этом он рассказал журналистам, сообщает УНИАН.

Юрий Бутусов утверждает, что ознакомился "через свои источники" с секретными документами по этой спецоперации.

"Это план спецоперации по захвату российских террористов. Я утверждаю, что он был подготовлен 22 июня 2020 года, а 1 июля по визе начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы этот план поступил к министру обороны Андрею Тарану. И он санкционировал план по захвату российских террористов. К сожалению, до сих пор ВСК не предоставила никакой оценки этим документам" , - рассказал журналист.

Также он отметил, что письменных документов об отмене или отсрочке операции нет.

"Важно установить, почему план операции санкционирован, почему есть об этом приказ, а перенос операции, который привел к провалу, почему-то никто письменно не оформлял" , - сказал он.

Следует также отметить, что председатель ВСК Марьяна Безуглая по состоянию на 22:16 еще не вышла на брифинг, который был запланирован на 21:00. Ее помощник сообщил, что заседание ВСК продолжается, и что после заслушивания Бутусова комиссия перешла к рассмотрению вопроса по Иловайску.