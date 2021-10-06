Украинские ВИПы побывали на открытии "Стены плача" в Бабьем Яру

6 октября в Киеве, на территории Бабьего Яра, открыли "Хрустальную стену плача" художницы и автора Марины Абрамович, сообщает Апостроф.

Открывали мемориал президент Украины Владимир Зеленский и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Планировалось также, что в церемонии поучаствуют президент Израиля Ицхак Герцог и президент Албании Илир Метаоге.

На мероприятии присутствовало немало известных украинских деятелей.

Так, на открытии был Епифаний, митрополит Киевский и всея Украины, который является предстоятелем Православной церкви Украины с 15 декабря 2018 года.

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Присутствовали и другие церковные деятели - Онуфрий (на фото справа), митрополит Киевский и всея Украины, глава УПЦ, а также Павел (на фото слева), митрополит Вышгородский и Чернобыльский.

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Святослав Вакарчук, украинский музыкант и бывший нардеп, также побывал на мероприятии.

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Заметили на открытии мемориала и известного украинского журналиста Дмитрия Гордона.

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Участвовал в мероприятии также младший брат главы столицы, боксер Владимир Кличко.

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Бизнесмен, владелец компании "Интерпайп", меценат и экс-нардеп Виктор Пинчук тоже посетил открытие.

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Экс-вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко также явился на открытие.

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