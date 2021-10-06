На Галичине нашли братскую могилу воинов УПА

Во Львовской области обнаружили останки воинов Украинской повстанческой армии (УПА). Были эксгумированы останки 16 человек – 15 мужчин и одной женщины, сообщает Обозреватель.

Захоронение обнаружено в поле вблизи села Соколовка во время экспедиций еще летом. Об этом сообщается на Facebook-странице Мемориально-поискового центра "Доля".

Под Львовом нашли останки тел воинов УПА. Источник: Facebook центра "Доля"

Предполагается, что недалеко от места захоронения был бой, о чем свидетельствуют огнестрельные ранения. Они характерны для боевых ранений, а не расстрельных. В то же время у многих есть черепно-мозговые травмы, нанесенные тупым предметом или прикладом винтовки. Отмечается, что таким образом сотрудники НКВД могли добивать раненых.

Раскопки на месте захоронения. Источник: Facebook центра "Доля"

Большинство мужчин были молодыми. Также найдены личные вещи некоторых из бойцов. Судя по характеру захоронения, их забрали с поля боя и скинули в яму.

Найдены останки тел 16 человек. Источник: Facebook центра "Доля"

Захоронение возле Соколовки является одним из крупнейших, которое обнаружили во Львовской области.