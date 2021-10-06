На Галичине нашли братскую могилу воинов УПА
Во Львовской области обнаружили останки воинов Украинской повстанческой армии (УПА). Были эксгумированы останки 16 человек – 15 мужчин и одной женщины, сообщает Обозреватель.
Захоронение обнаружено в поле вблизи села Соколовка во время экспедиций еще летом. Об этом сообщается на Facebook-странице Мемориально-поискового центра "Доля".
Предполагается, что недалеко от места захоронения был бой, о чем свидетельствуют огнестрельные ранения. Они характерны для боевых ранений, а не расстрельных. В то же время у многих есть черепно-мозговые травмы, нанесенные тупым предметом или прикладом винтовки. Отмечается, что таким образом сотрудники НКВД могли добивать раненых.
Большинство мужчин были молодыми. Также найдены личные вещи некоторых из бойцов. Судя по характеру захоронения, их забрали с поля боя и скинули в яму.
Захоронение возле Соколовки является одним из крупнейших, которое обнаружили во Львовской области.