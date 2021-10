7 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

В этот день в мире отмечаются День "Ты важен мне", День ванны, День вспоминания о теплых вещах, Международный день невралгии тройничного нерва, Всемирный день действий профсоюзов "За достойный труд", сообщает УНИАН.

В США - День внутренней красоты, День прощения и счастья, День национального цветка, День кофе-фраппе, День диагностики депрессии, День "Принесите свою Библию в школу", День кренделя в шоколаде, День светодиодной лампы, в Британии - День поэзии, в Армении - День библиотекаря, в Лаосе - День учителя, в Пуэрто-Рико - День хорошего отношения, в Аргентине - Международный фестиваль гитары, в Индии - Праздник девяти ночей "Наваратри", Махараджа Аграсен Джаянти, Праздник победы светлых сил "Дасара", в Испании - День памяти Пресвятой Девы Марии Розарии, в Кыргызстане - День гражданской авиации.

Памятные даты 7 октября, годовщины и события

В 1806 году в Англии была запатентована первая копировальная бумага.

В 1920 году в Оксфордский университет "допустили" слабый пол. На учебу были приняты первые сто женщин.

В 1944 году на завершившейся в американском Думбартон-Оксе конференции США, Великобритания, СССР и Китай пришли к решению Лигу Наций заменить Организацией Объединенных Наций.

В 1971 году фирмой грамзаписи "Motown Records" был выпущен первый сингл "Got to Be There" Майкла Джексона, которому было тогда 13 лет. К концу года песня попадет в топ-10 американского хит-парада, а в начале следующего года окажется в первой десятке британского рейтинга.

В 1982 году в Нью-Йорке прошла премьера легендарного мюзикла "Кошки" английских авторов Эндрю Ллойд Уэббера и Тима Райса. В сентябре 2000 года состоялось его последнее - 7485-е - представление на Бродвее.

В 1991 году Верховная Рада Украины утвердила устав Национального банка. Поэтому 7 октября считается Днем рождения НБУ.

В 1999 году британские ученые объявили о возможном существовании десятой, самой дальней и самой большой, планеты Солнечной системы.

7 октября 1999 года был обнаружен первый в мире компьютерный вирус в области системных драйверов – системы самого высокого уровня безопасности.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 7 октября чтит память равноапостольной Феклы Иконийской. Еще в этот день отмечается праздник Фекла Заревница. Он получил такое название за зарево от света, исходящего отовсюду вечером в этот день. В народе верили - все, что завяжешь на Феклу, нельзя развязать. Поэтому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет очень крепким и счастливым, а разлучить жену с мужем не сможет никто.

Что сегодня нельзя делать

Категорически нельзя в этот день отдавать долги и брать у кого-то взаймы.

Приметы на 7 октября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

гром гремит - зима будет теплой и малоснежной;

солнце ярко светит - ждите смены погоды.

Именины 7 октября

Именины у Владислава, Галактиона, Андрея, Павла, Марии и Сергея.