Зеленский с гостями почтили память жертв Бабьего Яра

Президент Украины Владимир Зеленский, немецкий лидер Франк-Вальтер Штайнмайер, глава Государства Израиль Ицхак Герцог и представители ряда других государств вечером в среду, 6 октября, приняли участие в торжественных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра в Мемориальном центре Холокоста Бабий Яр в Киеве, сообщает Корреспондент.

По информации пресс-службы украинского лидера, присутствующие ознакомились с аудиовизуальной инсталляцией Зеркальное поле, представленной в виде столбов с динамиками, из которых голосами взрослых и детей озвучили имена жертв Бабьего Яра. Также они посмотрели световой перформанс в овраге и посетили символическую синагогу Место для размышлений, где была выполнена молитва кантора.

В ходе своего выступления Зеленский выразил убеждение, что Бабий Яр фактически является памятником человеку во всех его худших и лучших проявлениях. Глава Украинского государства поблагодарил международных гостей за их визит и назвал символическим присутствие на мероприятии лидеров Израиля и Германии.

"Это - доказательство единства наших взглядов. Если угодно - тест на единомышленников. Как по мне, мы сдали его успешно" , - сказал он.

В свою очередь Ицхак Герцог заявил, что в Бабьем Яру произошла самая страшная трагедия в истории еврейского народа и что сегодня мировые лидеры должны осуждать любые проявления антисемитизма.

Франк-Вальтер Штайнмайер со своей стороны отметил, что Вторая мировая война принесла много страданий, и поблагодарил за возможность вместе почтить память погибших.