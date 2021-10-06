За рыбное браконьерство в сотни раз повысили штрафы

Новые таксы расчета ущерба за незаконно выловленную рыбу утвердили в Украине. Штрафы для некоторых видов рыбы увеличены в 130-180 раз, сообщает Обозреватель.

Теперь, к примеру, за 1 экземпляр окуня, который был добыт с нарушением установленных в Украине правил рыболовства, браконьеру придется компенсировать убыток в размере 3162 грн вместо 17 грн.

Такие изменения предусматривает новая редакция приложений 1-3 к постановлению Кабинета министров № 1209. Соответствующий проект акта был одобрен правительством в среду, 6 октября. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube. Документ разработали в Госрыбагентстве, чтобы усилить ответственность за нарушение природоохранного законодательства.

В частности, документом устанавливаются новые размеры такс за незаконную добычу или уничтожение водных биоресурсов. Убыток насчитывается в зависимости от вида рыбы и количества выловленных штук. При этом таксы применяются к каждому экземпляру водных биоресурсов независимо от их размера и веса.

Теперь за лов рыбы с нарушением Правил любительского и спортивного рыболовства (например, лов сеткой, электроудочкой, с использованием взрывчатки, "косой" (с применением способа багрения), в запрещенное время или в запрещенном месте, "маломерки" (менее установленного размера), с превышением максимального количества крючков и т. п) придется заплатить немалую сумму. Например, на отдельные виды рыб таксы выросли в десятки и даже сотни раз:

веслонос и гибриды осетровых – 18 870 грн за шт. (вместо 2550 грн);

амур – 3553 грн за шт. (вместо 225 грн);

карась – 1581 грн за шт. (вместо 17 грн);

тарань – 1581 грн з шт. (вместо 85 грн);

толстолоб – 3638 грн за шт. (вместо 255 грн);

сом – 5117 грн за шт. (вместо 425 грн);

окунь – 3162 грн за шт. (вместо 17 грн) – повышение в 186 раз!

бычок – 1581 грн за шт. (вместо 34 грн).

А вот каждый незаконно выловленный рак (в запрещенное время, меньше установленного размера и т. п) будет стоить уже не 25,5 грн, а 3332 грн. В данном случае повышение произошло сразу в 130 раз.

Следует отметить, что кроме возмещения вреда по установленным таксам, браконьер еще и заплатит административный штраф за нарушение правил рыболовства (от 170 до 510 грн), а если имело место рыболовство с применением огнестрельного оружия, электротока, взрывчатых или ядовитых веществ, других запрещенных орудий лова, превышение суточной нормы вылова и т.п, то сумма штрафа уже составит от 340 до 680 грн с конфискацией орудий и средств рыболовства.