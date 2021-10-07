Канцлер Австрии ответил на обвинения прокуратуры

Канцлер Австрии Себастьян Курц прокомментировал расследование, которое прокуратура страны ведет в отношении его и еще девяти лиц по делу о коррупции, сообщает Лента.Ру.

Как заявил канцлер в эфире телеканала ORF 2, он не понимает, почему его всегда хотят сделать виновным, когда где-то происходит что-то противоправное. Курц отверг подозрения в пособничестве взяточничеству и утвердительно ответил на вопрос, продолжит ли он занимать свой пост при выдвинутых против него обвинениях.

Канцлер добавил, что все расследования в отношении его ведутся без наличия конкретных улик, напомнил о презумпции невиновности и подчеркнул, что решение о виновности может выносить не общественность, а суд.