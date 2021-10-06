ЕС поддержал перспективу членства стран Западных Балкан

По итогам саммита Евросоюза и шести стран Западных Балкан, который состоялся в Словении, лидеры ЕС поддержали европейскую перспективу Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Северной Македонии и Косово, сообщает Корреспондент.

"Лидеры подтвердили свою безоговорочную поддержку европейской перспективы Западных Балкан, которая представляет взаимный стратегический интерес и остается общим стратегическим выбором. <...> Еврокомиссия будет делать все, чтобы ускорить интеграцию Западных Балкан, которые должны быть внутри ЕС, наша цель - расширение Евросоюза" , - говорится в итоговой декларации на сайте Евросовета.

Кроме того, как указано, Еврокомиссия обязалась предоставить финансовые гарантии упомянутым государствам для привлечения в их экономику до 30 млрд евро инвестиций с целью скорейшей интеграции их экономик в единый рынок ЕС.

Эти средства будут направлены в первую очередь на "зеленые" и цифровые проекты, уточнили в ЕК.

О сроках вступления Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Северной Македонии и Косово в Евросоюз в декларации речь не идет.