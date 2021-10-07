Рейтинг Байдена продолжает падать

Рейтинг президента США Джо Байдена установил новый антирекорд. По данным Квиннипэкского университета, деятельность американского лидера на посту главы государства поддерживают чуть больше трети сограждан, сообщает Лента.Ру.

Согласно результатам опроса, проведенного по телефону с 1 по 4 октября среди взрослых граждан США, отрицательно работу Байдена оценивают 53 процента респондентов, в то время как поддержку президенту высказали 38 процентов американцев. При этом, неделю назад соотношение было почти равным (42 процента «за» и 50 процентов «против»). 55 процентов опрошенных американцев считают действующего президента и его администрацию недостаточно компетентными.

Наиболее негативно респонденты оценили деятельность Байдена в сферах экономики (39 процентов против 55 процентов), внешней полиции (43 процентов против 58 процентов) и по вопросам миграции (25 процентов против 67 процентов)

Рейтинг Байдена падает на протяжении нескольких недель. В начале августа он впервые упал ниже отметки в 50 процентов на фоне ситуации в Афганистане. В конце сентября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила, что в частности это связано с пандемий коронавируса.