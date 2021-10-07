В Дании работодателям запретят спрашивать о возрасте кандидатов

В Дании работодателям запретят спрашивать кандидатов о возрасте. Правительство Дании, профсоюзы и местные власти договорились о соглашении, направленном на сокращение существующего недостатка рабочей силы в стране.﻿, сообщает РБК-Украина.

Как пишет The Local, сделка, сосредоточенная на нескольких отраслях рынка труда, призвана предотвратить то, чтобы пожилых людей не брали на работу из-за возраста.

Согласно предложенным новым правилам, которые должен принять парламент Дании, работодателям будет запрещено спрашивать потенциальных работников о том, сколько им лет.

Соглашение также предусматривает финансирование курсов для выпускников ЗВО, призванных помочь им выйти на рынок труда после окончания обучения.

Датские страховые компании по безработице (A-kasser) и центры занятости будут обязаны распространять последнюю информацию о вакансиях и подбирать для компаний соответствующих кандидатов.

"Цель состоит в том, чтобы ни один претендент не покидал собеседование, не будучи информированным о том, где есть вакансии, на которые они, как ожидается, будут подавать заявку" , - говорится в соглашении.

Автор: Анна Полисученко