Обнародована сумма, потраченная на "Дію"

На разработку и модернизацию портала и мобильного приложения "Дія" в течение 2020-2021 годов в целом потрачено 76,04 миллиона гривен. Такие данные предоставили в Минцифры, сообщает Экономическая правда.

Из госбюджета использовали 48,4 млн, а грантовых средств потратили 27,6 миллиона. В частности в рамках проекту TAPAS (при поддержке Правительства США) выделили:

в 2019 году - 7 643 136 грн;

в 2020 году - 6 408 432 грн;

в 2021 году - 3 602 040 грн.

В рамках проекта EGAP (при поддержке Правительства Швейцарской Конфедерации):

в 2020 году - 5 779 116 грн;

в 2021 году - 3 904 791 грн;

В рамках проекта Поддержка DIA (при поддержке Правительства Королевства Швеция):