Советская история обходила упоминания о евреях в Бабьем Яре - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением по случаю годовщины трагедии Бабьего Яра, в котором подчеркнул важность помнить о трагедии, чтобы она никогда не повторилась, сообщает Радио Свобода.

«В эту годовщину мы чтим память всех погибших в Бабьем Яру, снова обязуемся позаботиться, чтобы их полная история рассказывалась, и обещаем действовать ежедневно, чтобы история не повторялась» , - сказал Энтони Блинкен.

В своем выступлении Энтони Блинкен вспомнил об отчиме - еврее, который родился в Польше и «потерял почти всех, кого он любил, во время Холокоста, и пережил Освенцим и несколько других нацистских концлагерей».