Советская история обходила упоминания о евреях в Бабьем Яре - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил с заявлением по случаю годовщины трагедии Бабьего Яра, в котором подчеркнул важность помнить о трагедии, чтобы она никогда не повторилась, сообщает Радио Свобода.
«В эту годовщину мы чтим память всех погибших в Бабьем Яру, снова обязуемся позаботиться, чтобы их полная история рассказывалась, и обещаем действовать ежедневно, чтобы история не повторялась», - сказал Энтони Блинкен.
В своем выступлении Энтони Блинкен вспомнил об отчиме - еврее, который родился в Польше и «потерял почти всех, кого он любил, во время Холокоста, и пережил Освенцим и несколько других нацистских концлагерей».
«В течение большей части последних восьми десятилетий мир не помнил, что произошло в Бабьем Яру. Так было сделано намеренно ... Не только нацисты пытались скрыть то, что произошло. В течение десятилетий советская история обходила упоминания о том, что 33 771 жертва тех первых двух дней - и еще десятки тысяч - были евреями. И что они были убиты потому, что были евреями», - сказал Госсекретарь США.