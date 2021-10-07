Латвия соберет международную конференцию по деоккупации Крыма

Латвия готова к активной работе в рамках Крымской платформы. Об этом заявила вице-спикер Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галла на встрече с заместителем Председателя Верховной Рады Украины Еленой Кондратюк в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации пресс-службы ВР, во время встречи стороны обсудили общее историческое прошлое двух народов, восстановление и сохранение исторической памяти о преступлениях тоталитарных режимов. Также Верховная Рада высоко ценит создание в Сейме Крымской платформы.

В свою очередь, вице-спикер Сейма заверила, что Украина, ее суверенитет и территориальная целостность являются очень важными для Латвии. По ее словам, латвийская сторона готова к активной работе в рамках Крымской платформы.

Вместе с присутствующим на встрече послом Латвии в Украине Илгварсом Клявой стороны договорились скоординировать усилия по проведению мероприятий Крымской платформы. В частности, Латвия планирует организовать большую международную конференцию по вопросам оккупации Крыма как примера нарушения международного права.

Участницы и участники встречи также обсудили вопросы евроатлантической интеграции Украины и взаимодействие в ПАСЕ в рамках формата Балтик+, активизацию сотрудничества Украины с инициативой Трех морей.