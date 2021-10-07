Польша укрепляет границу с Беларусью военными вертолетами

Польша направит для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты. Об этом заявил министр национальной обороны Мариуш Балащак, сообщает Новое время.

Балащак отметил, что сейчас обеспечение непроницаемости границы с Беларусью является ключевой задачей польской армии и пограничной службы.

Министр уточнил, что пограничникам пока помогает около 3 тыс. военнослужащих. Вертолеты будут направлены на патрулирование белорусско-польской границы.