США столкнулись с дефицитом шахтеров

США столкнулись с нехваткой шахтеров на фоне повышенного спроса на уголь. Число горняков в Америке снижается в течение многих лет, а по сравнению с периодом до пандемии оно упало на 8,6 процента, сообщает Лента.Ру.

Причина дефицита в том, что ушедшие из индустрии работники возвращаются неохотно, а молодые люди относятся к работе в отрасли настороженно — им внушали, что у нее якобы нет будущего из-за перехода на чистую энергию. Нехватка сотрудников мешает горнодобывающим компаниям наращивать добычу, когда спрос на уголь растет из-за энергетического кризиса.

Эрин Хиггинсон из компании Custom Staffing Services, которая занимается наймом горняков для бассейна Иллинойса, пытается закрыть около 300 вакансий — в три раза больше, чем в 2020 году. Привлечь шахтеров стало непросто, так как опытные горняки нашли применение своим навыкам на автомобильных заводах, строительных площадках и в других более перспективных областях. Горнодобывающие организации повышают зарплаты, однако сотрудники предпочитают предприятия, которые обеспечивают более гибкий график работы.

Генеральный директор Xcoal Energy & Resources Эрни Трэшер рассказал, что некоторые компании повышают зарплату на 10-12 процентов по сравнению с уровнем 2019 года. Однако старые сотрудники не возвращаются, а новых привлечь не удается.

"Существует мнение, что угольная промышленность если не мертва, то умирает" , — заявил Трэшер.

Мировая экономика восстанавливается после пандемии, и спрос на энергию растет. Европа страдает от энергетического кризиса, что приводит к увеличению стоимости газа. Из-за рекордных цен на газ коммунальные предприятия все больше полагаются на уголь, однако шахты не успевают удовлетворить повышенный спрос. Уголь является самым экологически «грязным» ископаемым топливом, поэтому последние годы угольные компании были вынуждены сокращать производство из-за борьбы с изменением климата.