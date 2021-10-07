Начато спецрасследование в отношении главы штаба "Юнармии" в Крыму

Прокуратура Автономной Республики Крым и Севастополя получила разрешение на проведение специального досудебного расследования в отношении руководителя штаба «Юнармии» в Севастополе по подозрению в «нарушении законов и обычаев войны», сообщает Радио Свобода.

«Подозреваемый неоднократно совершал выступления в средствах массовой информации для популяризации «движения» и пропаганды участия детей в ней. Своими действиями «руководитель штаба» нарушил законы и обычаи войны, поскольку, пропаганда, направленная на обеспечение добровольного вступления в армию гражданского населения, запрещена статьей 51 (1) Конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года» , – сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

В июле Прокуратура АРК вручила подозрение руководителю штаба «Юнармии» в Севастополе по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушении законов и обычаев войны). Санкции данной статьи подразумевают от 8 до 12 лет лишения свободы. Имя и фамилия подозреваемого не уточняется.

В конце мая на выставке в Севастополе детей учили заряжать оружие и приглашали горожан служить в российской армии.