Байден и Си Цзиньпин договорились провести онлайн-встречу

Президент Джо Байден и его китайский коллега Си Цзиньпин планируют встретиться по видеосвязи «до конца года», заявил в среду высокопоставленный чиновник США, сообщает Зеркало недели.

Официальный представитель сообщил журналистам на условиях анонимности, что существует «принципиальное соглашение» по «виртуальному двустороннему соглашению», передает AFP.

«Президент сказал, как было бы хорошо увидеть Си, чего он не делал уже несколько лет. Мы ожидаем, что у них будет возможность видеть друг друга, пусть даже виртуально» , - сказал чиновник.

Чиновник процитировал новостные сообщения о том, что Си не будет присутствовать на предстоящей встрече лидеров G20 в Риме, которая была бы естественным местом для организации двусторонней встречи.

Виртуальная встреча была объявлена ​​после того, как советник по национальной безопасности США Джейк Салливан встретился в Цюрихе с главным дипломатом Китая Ян Цзечи. По словам высокопоставленного чиновника, эти переговоры длились шесть часов.

Поездка Салливана продолжает набирать обороты в контактах между Пекином и Вашингтоном, поскольку Байден выступает за создание «ограды» для растущего соперничества между двумя державами.

Напряжение растет из-за агрессивной позиции Китая по отношению к Тайваню, решения США продать атомные подводные лодки Австралии, торговых споров и нарушений прав человека против уйгуров в Синьцзяне.

Байден, который знает Си в течение многих лет, с тех пор, как стал президентом, провел два телефонных разговора с китайским лидером. Второй, продолжительностью 90 минут, прошел в прошлом месяце.