Великобритании предсказали рекордное подорожание бензина

Британская компания RAC предсказала, что цены на бензин в Великобритании могут побить рекорд в очередной раз перед Рождеством. Ожидается, что стоимость бензина подорожает до максимальных с апреля 2012 года 1,93 доллара, сообщает Лента.Ру.

По данным RAC, средняя цена за полный бак в сентябре выросла на 12 фунтов (16,29 доллара), по сравнению с 2020 годом. RAC считает, что повышение цен не было связано с нехваткой топлива на британских АЗС. Компания видит причину в скачке стоимости нефти, которая выросла в сентябре на 10 процентов до 80 долларов за баррель. Банк Goldman Sachs прогнозирует дальнейшее повышение цены до 90 долларов.

Ассоциация розничных торговцев бензином (PRA) 5 октября сообщила, что около 64 процентов АЗС в Лондоне и на юго-востоке Англии — регионах, наиболее пострадавших от кризиса — имеют в наличии как бензин, так и дизельное топливо. Ранее этот показатель составлял 62 процента. Совсем не было топлива на 15 процентах заправок, по сравнению с 20 процентами 4 октября. Однако исполнительный директор PRA Гордон Балмер сказал, что пострадавшие регионы все еще отстают от остальной части страны, несмотря на то, что правительство привлекло армию для борьбы с дефицитом топлива.

На фоне кризиса власти Великобритании призвали предоставить медикам и учителям приоритетный доступ к бензину, поскольку британцы по всей стране продолжают покупать его в панике, усугубляя дефицит.