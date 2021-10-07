В Пакистане случилось мощное землетрясение, есть погибшие

На юге Пакистана, в провинции Белуджистан, в ночь на четверг, 7 октября, произошло землетрясение магнитудой 5,7. Жертвами стихии стали 15 -20 человек, сообщает Корреспондент.

Как информирует AFP, эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 22:01 (1:01 по Киеву), располагался в 102 км к северо-востоку от города Кветта с населением около 733 тысяч жителей. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

"На данный момент погибли от 15 до 20 человек. Число погибших может увеличиться" , - заявили изданию в местном Управлении по борьбе со стихийными бедствиями.

В ведомстве уточнили, что несколько человек умерли под завалами разрушившегося здания. Среди них были женщина и шестеро детей.