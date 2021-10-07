Появилась информация о разработке COVID-19 в США и КНР до пандемии

Как утверждает газета The Telegraph, ученые из США и Китая разрабатывали новые коронавирусы еще до пандемии COVID-19, сообщает Лента.Ру.

Из заявки на грант проекта следует, что международная группа исследователей, состоящая из ученых Уханьского института вирусологии и Университета Северной Каролины планировала вырастить совершенно новые вирусы, путем скрещивания фрагментов последовательностей геномов похожих коронавирусов.

"Это был бы вирус с новой последовательностью, который не будет на 100 процентов совпадать с каким-либо" , — цитирует издание слова специалиста.

Отмечается, что заявки на грант 2018 года так и не были одобрены.

Ранее профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU предрек миру появление нового коронавируса. Он предупредил, что коронавирус SARS-CoV-2 может мутировать и вернуться от человека к животным, после чего снова перейти на человека как новейшая мутация SARS-CoV-3 и вызвать новую пандемию.