Астронавты впервые вырастили перец на МКС

Астронавты США вперв﻿ые вырастили перец на борту Международной космической станции (МКС). Эксперимент начался 12 июля, сообщает Известия.

NASA/Twitter

«Хьюстон, у нас есть перец. Растения перца чили, выращиваемые на МКС, недавно принесли плоды. Цветки были опылены дистанционно сотрудниками в Центре имени Джона Кеннеди и с помощью астронавтов [Национального аэрокосмического агентства] NASA. Следите за сбором урожая позже в этом году» , — говорится в сообщении Космического центра имени Джона Кеннеди в Twitter.

NASA/Twitter

В NASA отметили, что в условиях невесомости растение росло немного дольше, чем на Земле. Причины этого явления предстоит изучить.

В ведомстве также заявили, что опыты по выращиванию растений в условиях микрогравитации очень важны с точки зрения организации долгосрочных миссий в будущем