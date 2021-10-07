Каждый любит внимание и подарки, а также имеет особые предпочтения. У всех нас разные черты характера, хобби и увлечения, поэтому и мечты отличаются, сообщает Обозреватель.

Астрологи рассказали, какие подарки оценят разные знаки зодиака. Узнайте, каким сюрпризам обрадуются ваши друзья и близкие.

Овен

Им нравится то, что позволяет выделиться из толпы. Поэтому в качестве подарков Овны предпочитают яркие аксессуары, но также оценят и другой подарок - книгу.

Телец

Представители этого знака обожают отдых в спа-салоне и изысканные блюда. При этом они очень практичные и заботливые люди.

Близнецы

Общительные Близнецы всегда интересуются последними событиями и любят узнавать новое, погружаясь в мир книг. Идеальным подарком для представителей этого знака могут быть электронные книги.

Рак

Упорные и страстные Раки имеют творческий склад ума. Идеальные подарки для них - это те, которые раскрывают их творческую сторону.

Лев

Львы любят отличаться ярким стилем одежды. Они оценят дизайнерские украшения, которые привлекают к ним внимание.

Дева

Практичные Девы будут рады блокнотам, гаджетам и даже языковым курсам.

Весы

Романтические Весы настоящие поклонники поэзии, искусства и кино. Такие предметы, как проекторы, которые позволяют им смотреть фильмы на открытом воздухе, предметы домашнего обихода, книги отлично подойдут для подарка.

Скорпион

Уроженцы этого знака ценят эксклюзивные и уникальные вещи, за которыми стоит своя история. Скорпионы, как правило, избегают "трендовых" продуктов и вместо этого предпочитают классические, высококачественные, надежные.

Стрелец

Эмоциональные Стрельцы постоянно ищут приключений и очень любят путешествовать. Дорожные подарки, такие как новый чемодан, карты мира или даже книги о путешествиях, могут порадовать их.

Козерог

Смелые и чрезвычайно трудолюбивые Козероги любят дружеские соревнования, поэтому подарки, как настольные игры хорошо подойдут для сюрприза.

Водолей

Водолеи оценят подарки с уникальной историей и новшествами, такие как одежда из океанического пластика или кожаные ботинки, сделанные без химикатов, вредных для окружающей среды.

Рыбы

Чувствительные и изобретательные Рыбы чувствуют себя очень связанными с музыкой и искусством. Аудиоплееры и наушники с шумоподавлением помогут им полностью погрузиться в любимые плейлисты.