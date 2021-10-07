Какие подарки оценят разные знаки зодиака
Каждый любит внимание и подарки, а также имеет особые предпочтения. У всех нас разные черты характера, хобби и увлечения, поэтому и мечты отличаются, сообщает Обозреватель.
Астрологи рассказали, какие подарки оценят разные знаки зодиака. Узнайте, каким сюрпризам обрадуются ваши друзья и близкие.
Овен
Им нравится то, что позволяет выделиться из толпы. Поэтому в качестве подарков Овны предпочитают яркие аксессуары, но также оценят и другой подарок - книгу.
Телец
Представители этого знака обожают отдых в спа-салоне и изысканные блюда. При этом они очень практичные и заботливые люди.
Близнецы
Общительные Близнецы всегда интересуются последними событиями и любят узнавать новое, погружаясь в мир книг. Идеальным подарком для представителей этого знака могут быть электронные книги.
Рак
Упорные и страстные Раки имеют творческий склад ума. Идеальные подарки для них - это те, которые раскрывают их творческую сторону.
Лев
Львы любят отличаться ярким стилем одежды. Они оценят дизайнерские украшения, которые привлекают к ним внимание.
Дева
Практичные Девы будут рады блокнотам, гаджетам и даже языковым курсам.
Весы
Романтические Весы настоящие поклонники поэзии, искусства и кино. Такие предметы, как проекторы, которые позволяют им смотреть фильмы на открытом воздухе, предметы домашнего обихода, книги отлично подойдут для подарка.
Скорпион
Уроженцы этого знака ценят эксклюзивные и уникальные вещи, за которыми стоит своя история. Скорпионы, как правило, избегают "трендовых" продуктов и вместо этого предпочитают классические, высококачественные, надежные.
Стрелец
Эмоциональные Стрельцы постоянно ищут приключений и очень любят путешествовать. Дорожные подарки, такие как новый чемодан, карты мира или даже книги о путешествиях, могут порадовать их.
Козерог
Смелые и чрезвычайно трудолюбивые Козероги любят дружеские соревнования, поэтому подарки, как настольные игры хорошо подойдут для сюрприза.
Водолей
Водолеи оценят подарки с уникальной историей и новшествами, такие как одежда из океанического пластика или кожаные ботинки, сделанные без химикатов, вредных для окружающей среды.
Рыбы
Чувствительные и изобретательные Рыбы чувствуют себя очень связанными с музыкой и искусством. Аудиоплееры и наушники с шумоподавлением помогут им полностью погрузиться в любимые плейлисты.