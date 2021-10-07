Курс валют НБУ на 7 октября

Курс валют НБУ на 7 октября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 7 октября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 6 октября, понизился до уровня 26.35 за 1 доллар.

Евро подешевел на 24 коп до 30.41 за 1 евро.

Курс рубля снизился на 1 коп до 3.64 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился на 21 коп до 35.79 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 28.37 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 6.63 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.350300 --0.074
EUR Евро 30.413500 --0.24
RUB Рубль 0.363770 --0.001
GBP Фунт стерлингов 35.792900 --0.214
CHF Швейцарский франк 28.374800 --0.141
PLN Польский злотый 6.627300 --0.04

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