Разумков спрогнозировал, кто может стать первым вице-спикером

В Верховную Раду уже могли внести документы о назначении первого заместителя главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко на должность первого заместителя спикера парламента, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Украина 24".

Спикера спросили, какова вероятность избрания Корниенко председателем ВР.

"Насколько я знаю, Александр Сергеевич (Корниенко — ред.) планирует быть первым вице-спикером" , — ответил Разумков.

На возражение самого Корниенко, что это решает зал пленарных заседаний, спикер сказал: "Правильно, но документы подаются на вас" .

Александр Корниенко отметил, что документы не могут быть представлены без освобождения соответствующей должности, которую сегодня занимает первый вице-спикер Руслан Стефанчук. В ответ на это Дмитрий Разумков отметил: "По-разному бывает" .

Вопрос отставки Дмитрия Разумкова с поста спикера Верховной Рады включен в повестку дня на четверг, 7 октября.

Во фракции "Слуга народа" рассматривают кандидатуру первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчук на должность председателя парламента в случае отставки Разумкова.